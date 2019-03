Sp.a ziet publiek park in Paddeschoothof: “Ideale moment om deze groene plek te benutten” JVS

14u36 0 Sint-Niklaas Oppositiepartij sp.a stelt voor om het Paddeschoothof, het grote en groene kasteeldomein aan de Paddeschootdreef, te benutten om een publiek park in te richten. Het domein staat intussen al een hele tijd te koop. “In deze groenarme wijk is dit een unieke kans”, aldus Kris Van der Coelden (sp.a).

Een intrigerend kasteeldomein van 12.600 vierkante meter, aan het einde van de Paddenschootdreef, staat al sinds vorig jaar te koop voor 1,35 miljoen euro. Het ‘Paddeschoothof’ was decennialang in handen van de familie Nobels van het vroegere metaalconstructiebedrijf Nobels-Peelman, dat onder meer meewerkte aan de bouw van het Atomium. Het kasteel, dat dateert van 1626, heeft een woonoppervlakte van 556 vierkante meter, telt zeven slaapkamers en staat op een domein van 12.600 vierkante meter. Het kasteel is omringd door een vijver en beschikt over een zuidwest-georiënteerde parktuin. Aan de straatkant is het domein omgeven door een bakstenen muur met een korfboogpoort. Kostprijs van het hele kasteeldomein: 1,35 miljoen euro.

“Unieke plek”

Oppositiepartij sp.a stelt nu voor dat de stad een initiatief zou nemen met het Paddeschoothof. “Deze stadswijk is een groenarme buurt. Het grote kasteeldomein van het Paddeschoothof biedt kansen om een publiek park in te richten. Dit komt echter niet uit de lucht vallen. In het stedelijke groenplan uit 2011 wordt dit private kasteeldomein al vernoemd. In dat plan staat letterlijk dat er zou kunnen worden samengewerkt met de eigenaar om de mogelijkheden te benutten. Nu het domein nog steeds te koop staat, is er een ideaal moment om het Paddenschoothof toegankelijk te maken voor het publiek. Wie het domein kent, kan het unieke karakter van deze groene plek inschatten, in het midden van een dichtbebouwde en groenarme buurt”, aldus sp.a-raadslid Kris Van der Coelden.

Hij ziet twee scenario’s. “Ofwel wordt de stad eigenaar van het Paddenschoothof en verkoopt het de woning of verleent het daarop een gebruiksrecht met garanties dat het park publiek toegankelijk blijft, ofwel sluit de stad een overeenkomst met de nieuwe eigenaar van het Paddenschoothof waarbij men in ruil voor een financiële vergoeding en voor het groenonderhoud het park publiek toegankelijk maakt. Voor alle duidelijkheid: we pleiten dus niet voor een publieke bestemming van het woonhuis zelf, wel van de omliggende groenzone. Wat het financieel aspect betreft: in 2017 en 2018 werd telkens 1,7 miljoen euro opzij gezet onder de titel ‘Bebouwde terreinen ontwikkelen in functie van de stadsontwikkeling’. Daarnaast is er ook een specifiek krediet van 130.000 euro voor de realisatie van het groenplan. Aangezien de vraagprijs voor het domein 1,35 miljoen euro bedraagt, kan dit een opportuniteit bieden.”