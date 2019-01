Sp.a wil naar een gokvrije stad: “Steeds meer mensen kampen met een verslaving” JVS

23 januari 2019

14u48 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas kan er worden gegokt in 32 cafés, 8 dagbladhandels en 4 wedkantoren. Steeds meer mensen kampen echter met een gokverslaving. Het OCMW krijgt almaar meer mensen met schulden over de vloer. Willem De Klerck (sp.a) roept op om lokaal de strijd aan te gaan met de gokindustrie. “We moeten op termijn kunnen evolueren naar een gokvrije stad.”

“We zien steeds vaker gokkantoren en kansspelen opduiken. Ook de gokreclame voor online goksites is steeds nadrukkelijker in het straatbeeld aanwezig. Ondertussen kampen steeds meer mensen met een gokverslaving, ook in onze stad. En gokken leidt tot schulden. In Sint-Niklaas ondersteunen we intussen zo’n 1.000 gezinnen met één of andere vorm van budgetbegeleiding, -hulpverlening, -bemiddeling of -beheer”, schetst Willem De Klerck (sp.a).

Uit cijfers van de kansspelcommissie, die de vergunningen uitreikt, blijkt dat er in Sint-Niklaas kan worden gegokt in 32 horecazaken, in 8 dagbladhandels en in 4 wedkantoren. “We moeten paal en perk stellen aan de gokindustrie, die bakken geld verdient met de miserie van mensen en die ertoe leidt dat hulpverleners moeten dweilen met de kraan open. Te vaak horen we verhalen van hulpverleners over mensen die verleid worden om een gokje te wagen en aan het einde van de dag honderden euro’s armer zijn. De stad moet al haar bevoegdheden uitputten om de komst van nieuwe goktempels te vermijden en om de controle op te voeren rond speellimieten en de identiteit van de gokkers. Tegelijkertijd moeten we via gemeentelijke reglementen en concessies ook de gokreclame zoveel mogelijk aan banden leggen. Vandaag verbergen we ons te veel achter de vrijheid van handel en vestiging om niets te doen.”

“Gokvrij”

Bij het OCMW én het stadsbestuur wil sp.a een grondig debat over de gokindustrie in de stad en hoe daarmee om te gaan. “Ik hoop dat we op termijn kunnen evolueren naar een gokvrije stad. Want hoe kunnen we dit casinokapitalisme blijven verantwoorden terwijl de armoede toeneemt en de schulden van de mensen blijven oplopen? Hoe kunnen we schulden doeltreffend terugdringen en gokverslavingen behandelen als het gevaar en de verleiding om elke hoek loert? En belangrijker nog: hoe kunnen we het ethisch aanvaarden dat ook in onze stad grof geld wordt verdiend aan de miserie van anderen?”, aldus De Klerck.