Sp.a Waasland stelt kandidaten en speerpunten voor Kristof Pieters

08 april 2019

11u55 11 Sint-Niklaas Anderhalve maand voor de stembusslag heeft ook sp.a Waasland zijn kandidaten voorgesteld. De Wase afdeling schuift ook enkele eigen speerpunten naar voor.

Naast de lijsstrekker voor het Vlaamse Parlement Conner Rousseau, vind je ook gemeenteraadslid van Beveren Issam Benali in de top vijf van diezelfde lijst en op de 7de plaats ex-schepen en huidig gemeenteraadslid Tina Van Havere uit Kruibeke. Katleen Lebeer uit Lokeren en Petra De Saegher uit Sint-Gillis-Waas staan op respectievelijk de 3de en de 5de plaats bij de opvolgers van het Vlaams Parlement.

Ook voor de federale verkiezingen is het Waasland goed vertegenwoordigd binnen de top van de lijst. Méline Rovillard uit Beveren en Jan Van Peteghem uit Sint-Niklaas staan respectievelijk op de 4de en de 7de plaats. Ook Lokeren levert nog een kandidaat door gemeenteraadslid Ron Van Kersschaver op de 3de plaats bij de opvolgers te zetten.

Sp.a regio Waas zal een aantal eigen speerpunten naar voor schuiven. Zo wil de partij meer investeringen in hernieuwbare energie, niet alleen vanuit het klimaatperspectief, maar ook om de werknemers in de kerncentrales zekerheid te geven. Heel wat mensen uit de Wase gemeentes werken op of rond de kerncentrales in Beveren. Verder wil sp.a blijven samenwerken op Waas niveau voor het aanbieden van kwalitatieve en betaalbare zorg via Zorgpunt Waasland. Tot slot is ook mobiliteit een belangrijk thema. De overlast van de Oosterweelwerken mag de regio immers niet lam leggen door sluipverkeer.