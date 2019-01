Soroptimist Land van Waas pakt uit met film ‘On the basis of sex’ over Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg JVS

14 januari 2019

14u58 0 Sint-Niklaas Soroptimist Land van Waas houdt op vrijdag 8 maart haar jaarlijkse filmavond voor het goede doel. Deze keer wordt in Siniscoop de film ‘On the basis of sex’ vertoond, over het leven van de Amerikaanse opperrechter Ruth Bader Ginsburg.

Ginsburg is in de VS uitgegroeid tot een icoon voor haar strijd tegen genderdiscriminatie. De Hollywood-film ‘On the basis of sex’, die haar levensverhaal schetst, heeft haar populariteit nog verder de hoogte ingestuwd.

‘The Notorious RBG’, het is één van de omschrijvingen voor Ruth Bader Ginsburg. Zij krijgt op dit moment heel veel aandacht in de Verenigde Staten. Bij de 85-jarige opperrechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof werden net voor de kerstvakantie immers kwaadaardige gezwellen uit haar longen verwijderd. In het verleden overwon ze al twee keer kanker. Progressief Amerika wenst haar het eeuwige leven toe omdat haar stem in het Hooggerechtshof voor de progressieven onmisbaar is geworden.

Ginsburg is de oudste van de negen opperrechters. Op dit moment is de verhouding 5-4 in het voordeel van de conservatieven. Als Ginsburg overlijdt en Trump haar kan vervangen door een conservatieve rechter vindt in het Hooggerechtshof een aardverschuiving plaats. Trump benoemde eerder al twee uiterst conservatieve opperrechters.

De film ‘On the basis of sex’ wordt op initiatief van Soroptimist Land van Waas op vrijdag 8 maart vertoond in Siniscoop in Sint-Niklaas. “We zetten ons als internationale ngo in om het leven en de status van meisjes en vrouwen te verbeteren”, klinkt het. “In het kader van de Internationale Dag van de Vrouw is dit dan ook de ideale film.” Soroptimist Land van Waas schenkt de opbrengst aan twee goede doelen: de vzw ENAGA uit Stekene en de vzw Hartekinderen.

Tickets voor de filmavond kosten 20 euro, inclusief receptie na de voorstelling. Kaarten zijn te verkrijgen via e-mail naar evenementen.landvanwaas@soroptimist.be.