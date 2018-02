Soroptimist houdt filmavond in Siniscoop 10 februari 2018

Soroptimist International Club Land van Waas organiseert op donderdag 8 maart een filmavond in Siniscoop, ten voordele van de sociale projecten die het ondersteunt. Deze keer is de keuze gevallen op de film 'Hidden Figures', een bijzonder verhaal van drie briljante Afro-Amerikaanse vrouwen die voor de NASA werkten en die het brein waren achter één van de grootste operaties in de ruimtevaartgeschiedenis. Een nooit eerder verteld verhaal is het dat Soroptimist met zoveel mogelijk mensen wil delen in Siniscoop. Tickets kosten 20 euro, waar ook een uitgebreide receptie is inbegrepen na de filmvoorstelling. De film speelt op donderdag 8 maart om 20 uur. Tickets en info: evenementen.landvanwaas@soroptimist.be. (JVS)