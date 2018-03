Sociaal restaurant opent ook op zaterdag 29 maart 2018

02u44 1 Sint-Niklaas Het sociaal restaurant De Variant van Den Azalee gaat nu ook open op zaterdag, om ook gezinnen met kinderen te laten kennismaken met de betaalbare driegangenmenu's.

Vanaf augustus wil De Variant definitief van start gaan met zaterdagopeningen. Maar om alvast te peilen naar de vraag én om het initiatief meer bekend te maken zal Den Azalee proefdraaien de komende maanden. "We zijn nu alleen 's middags op werkdagen open. Gezinnen met kinderen kunnen dus alleen op woensdag bij ons terecht, wat we wel als een gemis aanvoelen. Daarom gaan we vijf openingen op zaterdag organiseren, om iedereen de kans te geven het sociaal restaurant te ontdekken", zegt Den Azalee-voorzitter Willem De Klerck (sp.a).





Driegangenmenu

In De Variant kunnen mensen met een kansenpas voor 6,20 euro een driegangenmenu krijgen, met een restaurantpas (wie een leefloon, bijstand of laag vervangingsinkomen ontvangt) is dat 3,60 euro. Zonder een pas betaal je er 9,40 euro. Kinderen betalen nog minder. "Gemiddeld krijgen we elke middag iets meer dan 100 klanten over de vloer. In heel 2017 ging het om 26.447 klanten. "We zouden graag van maandag tot en met zaterdag openen, vanaf augustus. Maar dat vergt een dag extra inzet van een tiental medewerkers. Als de vijf zaterdagopeningen een succes blijken, kunnen we die extra dag er met een gerust gemoed bijnemen", aldus De Klerck.





De try-outs vinden plaats op zaterdagen 14 april, 5 mei en 2, 16 en 23 juni. (JVS)