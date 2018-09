Snoeiafval in brand Kristof Pieters

06 september 2018

Achteraan een tuin van een woning in de Tuinlaan in Belsele ontstond vanmiddag rond 14.45 uur een brandje. Een hoop compost en snoeiafval had vuur gevat. De bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. De buren alarmeerden de brandweer. Die kwam ter plaatse om het vuurtje te blussen.