Snelle Oxford rolt van de band HIER IS DE EERSTE 100 PROCENT BELGISCHE SPEEDPEDELEC JORIS VERGAUWEN

02u46 0 Joris Vergauwen De allereerste speedpedelec van 100 procent Belgische makelij. Sint-Niklaas Het fietsbedrijf van den Berghe uit Sint-Niklaas lanceert de allereerste speedpedelec van 100 procent Belgische makelij. Deze snelle elektrische fiets is bij de producent van Oxford-fietsen ontworpen en wordt volledig in de eigen fabriek geassembleerd en gecertifieerd.

Wie denkt dat de bekende Oxford-fietsen worden gemaakt in de gelijknamige Engelse universiteitsstad, slaat de bal mis. Het fietsmerk is een Sint-Niklaas product van fietsbedrijf Van Den Berghe in het Industriepark-Noord. Alfred Van Den Berghe startte in 1925 met de productie van zijn eerste tweewielers. Negentig jaar later is het bedrijf toonaangevend in de Belgische fietssector én is het merk Oxford een welbekende naam. Van den Berghe is als fabrikant zelfs marktleider in België met een jaarproductie van ongeveer 35.000 fietsen, een omzet van 16 miljoen euro en een team van 42 werknemers. Het bedrijf uit Sint-Niklaas ontwerpt intern alle Oxford-fietsen en zorgt ook voor de volledige assemblage, tot het lakken van de fietskaders en vervaardigen van de wielen toe.





Joris Vergauwen Werknemers van de Oxford-fabriek naarstig aan het werk.

Complexiteit

De elektrische fiets maakt sinds 2007 deel uit van het Oxford-gamma. Eind dit jaar zullen er meer dan 40.000 eenheden in omloop zijn. De elektrisch aangedreven fietsen tot 25 kilometer per uur worden dus al enige tijd in Sint-Niklaas geproduceerd. Dat was nog niet het geval voor speedpedelecs die tot 45 kilometer per uur gaan. En voor het modeljaar 2018 pakt Van den Berghe daarom uit met een nieuwigheid.





De producent van Oxford-fietsen lanceert dan de allereerste speedpedelec die in België ontworpen is en in de eigen fabriek geassembleerd en gecertifieerd wordt. De tweewieler voldoet bovendien aan de nieuwe wetgeving die vanaf 1 januari van kracht is.





"De complexiteit van de wetgeving rond deze snellere e-fietsen zorgde voor wat vertraging in het certifiëren van het specifieke productieproces voor speedpedelecs", schetst gedelegeerd bestuurder Geert Verniers van het fietsbedrijf Van den Berghe. "Alle onderdelen moeten worden goedgekeurd en moeten beantwoorden aan zeer strenge technische voorschriften. De speedpedelecs moeten beschikken over een bepaald type band, over voorgeschreven lichten tot zelfs over verlichting voor de nummerplaat. Er zit geen gewone bel op de fiets, maar een soort hoorn die ook precies zoveel decibel moet produceren. Alles wordt hier piekfijn conform de nieuwe wetgeving geassembleerd. De fietsen zullen dus voorzien zijn van een COC-certificaat. Dat certificaat waarborgt dat de speedpedelec voldoet aan de allernieuwste Europese technische voorschriften die binnen enkele weken in regel treden. We leveren de papieren mee met de fiets, de zogenaamde roze kaart dus. Daarmee kunnen klanten meteen hun verzekering in orde brengen. Een groot gemak om ook letterlijk snel op de fiets te zitten."