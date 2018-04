Snelheidscontroles 28 april 2018

De politie van Sint-Niklaas houdt vandaag snelheidscontroles in onder meer de Puitvoetstraat (zone 50 kilometer per uur) en op de Prins Boudewijnlaan (50 kilometer per uur). Zondag kan je geflitst worden in de Pr. J. Charlottelaan (50 kilometer per uur) en op de Grote Baan (70 kilometer per uur). (PKM)