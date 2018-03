Snelheidscontroles 10 maart 2018

De politie van Sint-Niklaas houdt vandaag snelheidscontroles in onder meer de Prins Boudewijnlaan (50 km/u), op de Grote Baan (70 km/u) en in de Prins Alexanderlaan (90 km/u).





Zondag kan je geflitst worden in de Heimolenstraat (50 km/u), op de N41 (90 km/u) en in de Pr. J. Charlottelaan (50 km/u). (PKM)