Snelheidscontroles 05 juni 2018

De politie van Sint-Niklaas houdt vandaag snelheidscontroles in onder meer de Vrasenestraat (50 km/u), Leestraat (zone 50 km/u) en Leebrugstraat (zone 50 km/u). Woensdag kan u geflitst worden in de Kerkstraat (50 km/u) en Belseledorp (50 km/u) en donderdag zijn er controles in de Godsschalkstraat (zone 50 km/u) en Vrouweneekhoekstraat (50 km/u). (PKM)