Slippartijen op klaverblad 28 augustus 2018

Op het klaverblad van de E17 met de N16 in Sint-Niklaas deden zich gisterenochtend rond 9 uur twee slippartijen voor op het natte wegdek. De bestuurder van een Peugeot 207 verloor in de bocht komende van de E17 uit de richting van Gent de controle over zijn voertuig. De wagen ramde een hoge boordsteen en kwam in de berm tot stilstand. Daarbij liep de wagen zware schade op. De bestuurder en zijn dochter bleven ongedeerd, hun wagen werd getakeld. Rond hetzelfde moment verloor ook de bestuurder van een Citroën C3 komende van de E17 uit de richting van Gent de controle over zijn voertuig. De wagen slipte en belandde in de lagergelegen berm. Daar maakte de wagen enkele buitelingen om een aantal meters lager tegen een boom tot stilstand te komen. De bestuurder liep verwondingen op en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. (PKM)