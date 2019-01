Slimme verlichting in 14 straten en pleinen op komst JVS

10 januari 2019

12u39 0 Sint-Niklaas De stad neemt deel aan een Europees project voor duurzame, openbare verlichting en gaat de komende drie jaar in 14 straten en pleinen in de stadskern ‘slimme’ verlichting plaatsen. De lichtmasten krijgen slimme sensoren, waarmee het mogelijk wordt om de verlichting op elk moment de gewenste intensiteit te geven. De stad wil de inwoners daarbij betrekken en houdt twee infomomenten.

In 2019, 2020 en 2021 wordt de openbare verlichting in een reeks straten in de stadskern vervangen. Het gaat om de Grote Markt, Onze-Lieve-Vrouwstraat, Onze-Lieve-Vrouwplein, Parkstraat, Sint-Nicolaasplein, Houtbriel, Sacramentstraat, Stationsstraat, een deel van de Ankerstraat, Zamanstraat, Dr. Verdurmenstraat, Regentieplein, een deel van de Regentiestraat en het Stationsplein. Het maakt deel uit van een Europees project voor duurzame openbare verlichting, waarbij ook experts van de Technische Universiteit Eindhoven betrokken zijn.

Intensiteit veranderen

In de praktijk krijgen de lichtmasten slimme sensoren. Hierdoor is het mogelijk de verlichting op ieder moment de gewenste intensiteit te geven. De stad wil van de inwoners vernemen hoe zij denken over de mogelijke aanpassingen van de straatverlichting. Daarvoor komen er twee infomomenten. “We willen meer inzicht en voorbeelden krijgen van de fijne en minder fijne plekken in straten en buurten. We willen te weten komen wat de inwoners voor verbetering vatbaar vinden. We willen het best mogelijke resultaat voor de installatie van de slimme openbare verlichting”, klinkt het.

Er zijn twee infomomenten voorzien: op woensdag 6 februari van 16 tot 19 uur in het stadhuis en op donderdag 7 februari van 8 tot 11 uur in een stand op de donderdagse marktdag.