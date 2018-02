Slaapkamerbrand door elektrisch deken 19 februari 2018

In een alleenstaande woning in de Zonnestraat in Sint-Niklaas ontstond vrijdag kort voor middernacht brand. In een slaapkamer op de eerste verdieping was een elektrisch verwarmingsdeken en een matras beginnen smeulen. Er waren geen vlammen maar wel een zware rookontwikkeling. De smeulbrand werd door de bewoners zelf opgemerkt. In de slaapkamer hing op dat moment al heel wat rook. De brandweer kwam ter plaatse en had de situatie snel onder controle. De smeulende matras en het deken werden geblust en de woning werd grondig verlucht. Er was enkel rookschade in de slaapkamer, het huis bleef bewoonbaar. Er vielen geen gewonden. (PKM)