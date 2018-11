Sinterklaas arriveert in zijn thuisstad JVS

14 november 2018

21u29 0 Sint-Niklaas Een massa kinderen heeft woensdagmiddag Sinterklaas verwelkomd op de Grote Markt. De Sint kwam rond 15.30 uur toe in zijn thuisstad, samen met enkele tientallen Zwarte Pieten. Daarna werd de Sint in een witte koets naar het Huis van de Sint in de Stationsstraat gebracht.

De ‘Dag van de Sint’ vond uitzonderlijk op een woensdag plaats, omwille van het beperkt aantal weekends dit jaar. Op het ‘grootste speelplein van het land’, zoals de Grote Markt op deze dag wordt genoemd, kwam niettemin nog een pak volk opdagen voor de intrede van de goede kindervriend. The Peatles, de huisband van Sinterklaas, had de kinderen al opgewarmd met allerlei Sinterklaasliedjes, tot de heilige man uiteindelijk zélf iedereen kwam begroeten.

Nog tot dinsdag 6 december verblijft Sinterklaas in het Huis van de Sint in de Stationsstraat, dat elke dag gratis te bezichtigen is. Daar werd de Sint na zijn intrede ook naartoe gebracht, in een mooie, witte koets. Daar kreeg hj de sleutels van zijn huis uit handen van burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en de schepen van de Sint Marijke Henne (N-VA). En zo is de Sinterklaasperiode in de stad van de Sint helemaal van start gegaan. Morgenmiddag begint ook nog de opbouw van het circusdorp op de Grote Markt voor Sint in de Piste, dat de komende twee weekends van de partij is. Alle info: www.stadvandesint.be.