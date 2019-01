Sint-Niklazenaren klinken op het nieuwe jaar JVS

06 januari 2019

17u25 0 Sint-Niklaas Enkele honderden inwoners van Sint-Niklaas hebben zondagvoormiddag op het nieuwe jaar geklonken. De stad trakteerde op de Grote Markt met een nieuwjaarsdrink, aan het begin van de nieuwe bestuursperiode.

Het was alweer zes jaar geleden dat er op de Grote Markt nog een nieuwjaarsdrink van het stadsbestuur plaatsvond. Door de besparingsronde bij het begin van de vorige bestuursperiode was de jaarlijkse nieuwjaarsdrink afgeschaft. Voortaan wordt er nog één keer geklonken op het nieuwe jaar, op kosten van de stad, telkens bij het begin van de nieuwe bestuursperiode. Dat gebeurde deze voormiddag op de Grote Markt. Om 10 uur gingen de kraampjes open, voor een glaasje cava of glühwein. Om 11 uur volgde een toespraak met nieuwjaarswensen van burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). Het werd een rustige nieuwjaarsdrink, in aanwezigheid van enkele honderden inwoners.