Sint-Niklase groenen met 6 kandidaten op de verkiezingslijsten in mei JVS

28 maart 2019

17u37 0 Sint-Niklaas De Sint-Niklase Groen-afdeling levert zes kandidaten voor de verkiezingen in mei.

Opvallende plaatsen zijn er voor raadslid Aster Baeck en de lokale ondervoorzitter Ursula Jaramillo. Aster Baeck krijgt een mooie 5de plaats voor het Vlaams parlement, Ursula Jaramillo neemt plaats 6 in op de lijst voor de Kamer. Verder staan op de Vlaamse lijst Fatjona Hoxha op plaats 11, Lieven Bauwens is 3e opvolger. Schepen Wout De Meester duwt de opvolgerslijst. Nog op de lijst voor de Kamer is plaats 16 voor Stefia Vandenhoven. “Zes maanden na de overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn we heel enthousiast om opnieuw de Sint-Niklazenaar te overtuigen”, klinkt het.