Sint-Niklaas zoekt stadsmodellen 26 mei 2018

Het stadsbestuur gaat op zoek naar 'stadsmodellen'. Het gaat om inwoners die willen meewerken om Sint-Niklaas een warme en dynamische uitstraling te geven aan de hand van mooie beelden. Een 'stadsmodel' kan deelnemen aan fotoshoots voor allerlei stadscampagnes en evenementen. De beelden kunnen gebruikt worden in publicaties, op panelen, banners en op sociale media en websites. "Iedere inwoner kan stadsmodel worden. Leeftijd, geslacht, herkomst, uiterlijk: het speelt helemaal geen rol. De stadscampagnes tonen de Sint-Niklazenaren zoals ze zijn. Allemaal apart en bijzonder en toch ook weer heel gewoon", klinkt het. Kandidaten kunnen zich aanmelden via www.sint-niklaas.be/stadsmodel. Er is een vrijwilligersvergoeding van 16 euro per opdracht. Het stadsbestuur bezorgt de foto op print en digitaal. Info: communicatie@sint-niklaas.be, 03/778.30.81. (JVS)