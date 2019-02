Sint-Niklaas stuurt Galaxy Stars en Circus Arena Squad naar Belgische finale Red Bull Neymar Jr’s Five JVS

25 februari 2019

10u00 0 Sint-Niklaas In de Sint-Niklase voetbaltempel Circus Arena is de derde voorronde van de ‘Red Bull Neymar Jr’s Five’ gespeeld. Galaxy Stars en Circus Arena Squad kroonden zich tot de winnaars. Zij maken allebei kans om de Belgische eer te gaan verdedigen op de wereldfinale in Brazilië, in het trainingsinstituut van Neymar Jr. zelf.

De grote Belgische finale van het voetbaltornooi ‘Red Bull Neymar Jr’s Five’ vindt plaats op zaterdag 25 mei in Brussel. Galaxy Stars en Circus Arena Squad zullen er dan bij zijn. Zij wonnen de derde manche in Sint-Niklaas, in de Circus Arena in het Industriepark-West, tot voor kort de MF Soccer Arena.

Na heel wat spectaculaire wedstrijden moesten Galaxy Stars en Circus Arena Squad onder elkaar uitmaken wie met de eindzege ging lopen. Het werd een zeer spannende finale, met enkele klasseflitsen en een paar hete standjes voor het doel, maar uiteindelijk hielden beide ploegen elkaar na tien minuten perfect in evenwicht. ‘Shoot outs’ dus, in de vorm van een 1 tegen 1-wedstrijdje. Galaxy Stars maakte het eerste doelpunt en mocht op het hoogste schavotje gaan staan. Een grote meevaller voor teamkapitein Tamim Alizoy, zelf aan de slag bij FC Knokke. “We hebben pas op het laatste moment beslist om mee te doen. ‘s Morgens hebben we enkele vrienden opgetrommeld en nu staan we in de finale. En natuurlijk willen we door naar Brazilië om Neymar Jr. te ontmoeten!”

Circus Arena Squad mag als verliezend finalist in Sint-Niklaas ook naar de Belgische finale. “Het is de tweede keer dat we deelnemen aan Red Bull Neymar Jr’s Five”, aldus teamkapitein Mohamed Siali. “Vorig jaar hebben we in Brussel de halve finale verloren. Dat voelde toch een beetje als een ontgoocheling aan, omdat je zo ver bent geraakt als vriendengroep. Maar dit jaar zijn we heel scherp en we gaan er volop voor! Ik denk dat we de beste ploeg van Sint-Niklaas hebben samengesteld!”

Concept

Red Bull Neymar Jr’s Five zet telkens twee ploegen van vijf spelers tegenover elkaar. Een doelpunt voor het ene team betekent een speler minder bij de tegenstander. Die mag dus enkel nog toekijken. Eerst scoren, is daarom heel belangrijk, om dan de man-meer-situatie uit te buiten. Een bijzonder concept, bedacht met Neymar Jr. zelf. In ons land zijn er zeven voorrondes, met de grote finale eind mei in Brussel.