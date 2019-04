Sint-Niklaas bedrijf achter MF Soccer Arena breidt uit naar Gent en Bergen OSG

19 april 2019

11u18 0 Sint-Niklaas Het Sint-Niklaas bedrijfje achter het indoor voetbalcentrum ‘MF Soccer Arena’ in het Industriepark-West opent in mei twee nieuwe complexen in Gent en Bergen. “We geloven sterk in dit concept”.

De MF Soccer Arena in Sint-Niklaas opende een dik jaar geleden. Uitbaters Miguel Fernandez en Fatih Tomruk toverden een leegstaand industriegebouw om tot een indoor voetbalparadijs, waar teams vijf tegen vijf kunnen voetballen, begeleid door opzwepende beats en met camera’s die hun mooiste goals en beste panna’s vastleggen. Er is ook een sportbar en er zijn kleedkamers.

Nu zal het bedrijfje gelijkaardige complexen openen in Gent en Bergen. “Beide openingen zijn gepland voor half mei”, vertelt Fatih Tomruk. “We geloven sterk in dit concept. Voor voetballers is het plezant voetballen, maar het is ook een nuttig format om te trainen en beter te worden, bijvoorbeeld voor jeugdspelers.” Wellicht zullen in de twee nieuwe vestigingen ook toernooitjes georganiseerd worden. In Gent, in het winkelcomplex Dok Noord, wordt alvast een sportbar gebouwd, en er zullen drie terreintjes zijn - ook met de karakteristieke camera’s.

De MF Soccer Arena veranderde recent ook van naam: zeg nu dus ‘Circus Arena Sint-Niklaas’. Ook de sites in Gent en Bergen worden ‘Circus Arena’s’.