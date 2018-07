Sinbad even ontruimd na brandje in kelder 19 juli 2018

Het stedelijk zwembad Sinbad aan de Parklaan in Sint-Niklaas is gisterenochtend rond 9 uur korte tijd ontruimd nadat er brand was uitgebroken in de kelder. Er werd alarm geslagen toen één van de medewerkers een prikkelende rookontwikkeling vaststelde. Een tiental aanwezige personeelsleden moest het zwembad verlaten. "Bezoekers waren er niet, want het zwembad is dicht voor jaarlijks onderhoud", zegt schepen van sport Peter Buysrogge (N-VA). "De oorzaak bleek een doorgebrande zekering in de kelderverdieping. Gevaar is er nooit geweest, want het ging om een tussenruimte, niet om de opslagkelder voor de schoonmaakproducten en reinigingsmiddelen voor het zwembad." Na controle door de brandweer kon iedereen weer aan de slag. (PKM)