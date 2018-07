Shopping Center wordt even onderwaterparadijs ballonnenkunstenaars laten monden openvallen in winkelcentrum KRISTOF PIETERS

20 juli 2018

02u27 0 Sint-Niklaas De kunst van het ballonnen plooien werd in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas tot een hoger niveau verheven. Enkele nationale en internationale ballonartiesten kwamen er gisteren indrukwekkende kunstwerken uit hun mouw schudden.

Drie dagen lang werd continu gewerkt aan de spectaculaire ballondecoraties voor het Waasland Shopping Center. Negen artiesten uit eigen land én internationale artiesten ontwierpen op zeven locaties in het winkelcentrum heuse ballonkunstwerken binnen het thema 'onder water'. "De reacties zijn heel positief", zegt Lien De Munck, junior shopping center manager. "Kinderen én volwassenen staan met open mond te kijken naar al dit moois. Het is dan ook zeer speciaal wat dit team heeft gepresteerd."





Bijzondere attractie

Het Waasland Shopping Center pakt elke zomer uit met een bijzondere attractie. "Vorig jaar lieten we 3D-art maken op de vloeren en we hebben ook al een keer bloemdecoraties gehad, maar ballonkunstwerken waren nooit eerder te zien. Het is een extra beleving voor wie het winkelcentrum bezoekt."





Aan de supermarkt Delhaize worden bezoekers verwelkomd door een enorme octopus, maar het grootste werk staat op het Centraal Plein. Daar kan men zelfs door het ballonkunstwerk heen lopen én er het leven onder water ontdekken. "De kunstwerken blijven hier nog tot 11 augustus staan", vervolgt De Munck. "Volgens de artiesten kunnen de ballonnen wel een beetje inkrimpen, maar tot die tijd blijven de kunstwerken zeker op niveau. We vragen het publiek natuurlijk wel respect op te brengen, want het gaat hier uiteraard om erg delicaat materiaal. Daarom willen we niet dat de werken worden aangeraakt en vragen we ook voorzichtig te zijn met kinderwagens of scherpe voorwerpen."





Het winkelcentrum hoopt uiteraard op extra bezoekers met dit initiatief. "En op basis van reacties op sociale media zullen die er ook zijn", denkt De Munck. "We hebben al marktonderzoek gedaan in het verleden en stelden vast dat de attracties toch een duidelijk effect hebben. Het is natuurlijk wel een hele opdracht om elk jaar opnieuw het 'wow-gevoel' op te wekken."





Mindere soldenperiode

Het Waasland Shopping Center kan de publiciteit gebruiken, want de soldenperiode was tot nu toe geen groot succes. "Bij de start van de solden zaten we met het WK voetbal en het mooie weer en daardoor is alles maar traag op gang gekomen. Intussen is er wel een kentering. Door de aanhoudende hitte zoeken mensen ook al eens graag de koelte op van winkelcentra die met airco zijn uitgerust. De recordcijfers van vorig jaar zullen niet meer gehaald worden, maar met onze ballonkunstwerken gaan we deze maand hopelijk toch nog heel wat volk lokken."





Voor de kleinsten is er elke woensdag en zaterdag tot en met 11 augustus (met uitzondering van zaterdag 21 juli) ook nog kinderworkshops waarbij een artiest hen leert ballonplooien én ballondieren maken.