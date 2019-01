Secretary Plus opent pop-upkantoor in Sint-Niklaas JVS

10 januari 2019

Sint-Niklaas Het wervings- en selectiekantoor Secretary Plus opent in Sint-Niklaas een pop-upkantoor.

Om nog beter in te spelen op de arbeidsmarkt opent Secretary Plus een tweede pop-upkantoor. Dat gebeurde vorig jaar in Brugge, nu komt Sint-Niklaas aan de beurt. Verspreid in Vlaanderen telt het 17 kantoren. “De opening van dat pop-upkantoor in Brugge werd erg goed onthaald, zowel door onze klanten als door kandidaten. Zij vonden sneller hun weg naar ons en wij konden die regio beter bedienen”, aldus Stéphanie Van Parys van Secretary Plus. “Net zoals in Brugge hebben we ook in de regio Sint-Niklaas contacten met heel wat bedrijven en werkzoekenden, maar nog geen vestiging. Dat is meteen de belangrijkste reden om hier een kantoor te openen.”

De focus van dit wervings- en selectiekantoor ligt op het rekruteren van meertalige ondersteunende profielen, in de specifieke domeinen managementsupport, human resources, logistiek en aankoop, legal, marketing, communicatie en sales.

Het pop-upkantoor van Secretary Plus bevindt zich in de Koningin Astridlaan 35.