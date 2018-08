Scouts tonen zich echte energieambassadeurs JEUGDBEWEGING WEKT ALS EERSTE ENERGIE VOLLEDIG ZELF OP JORIS VERGAUWEN

28 augustus 2018

02u44 0 Sint-Niklaas Ze zijn de eerste jeugdbeweging die hun eigen elektriciteit zelf opwekken. En daar blijft het niet bij voor scoutsgroep Sint-Kristoffel uit Sint-Niklaas, sinds kort ook officiële 'energieambassadeur' van Oost-Vlaanderen. Straks laten ze hun festival Krock volledig draaien op groene stroom.

De jongensscoutsgroep Sint-Kristoffel gaat als eerste jeugdbeweging in Sint-Niklaas overtuigend de ecologische toer op. Voortaan draaien de lokalen achter de Kristus Koningkerk volledig op zelf opgewekte zonne-energie. "Toen we begin dit jaar ons energieverbruik begonnen te monitoren, bleken er nog veel verbeteringen mogelijk. Na enkele eerste inspanningen om energie te besparen, besloten we om nog een stap verder te gaan. In het voorjaar werden we 'energieambassadeur' van de provincie en kregen we een subsidie voor het installeren van zonnepanelen. Die hebben we nu in gebruik genomen.





We zijn zeer trots om de eerste Sint-Niklase jeugdbeweging te zijn met een volledige werking op zelf geproduceerde, groene stroom. Niet enkel voor onze eigen activiteiten, maar ook voor de weekendverhuur wordt uitsluitend zelf opgewekte zonne-energie gebruikt", aldus lokaalverantwoordelijke Seppe Jacobs (23). Sint-Kristoffel is een populaire scoutsgroep in Sint-Niklaas. Al vele jaren tonen ze een meer dan gemiddeld engagement op vele vlakken, iets wat ook wordt opgemerkt.





Ledenstop

Voor het derde jaar op rij stevent de groep af op een ledenstop. "Onze milieubewuste aanpak spreekt duidelijk nieuwe leden en ouders aan", weet groepsleidster Eva Temmerman (22). "We kiezen er met onze 24-koppige leidingsploeg bewust voor om op korte en lange termijn een kwalitatieve werking te garanderen."





De jonge scoutsleden leren ook meteen wat duurzaamheid betekent. De kapoenen (6-8 jaar) leerden van hun leiding hoe ze beekwater konden zuiveren. Daarna gebruikten ze het water in een zelfgemaakte douche. De welpen (8-11 jaar) trokken dan weer met opblaasbootjes naar grachten in de buurt om er afval uit te vissen. De oudste scoutsleden experimenteerden met mini-zonnepanelen en elektrische autootjes en ze leerden oude fietsen herstellen. "Stuk voor stuk interessante en leerrijke ervaringen, maar vooral toffe namiddagen voor onze scoutsjongens", stelt groepsleider Lothar van Diessen (22).





En straks op 21 september is er het fijne festival Krock, dat de scoutsgroep al voor de 23e keer organiseert. "Vorig jaar was de afvalberg van plastic wegwerpbekers enorm. Daarom zullen we dit jaar alle dranken in herbruikbare bekers serveren", vertelt groepsleider Kwinten Bocklandt (22). "Door het upcyclen van gebruikt textiel, afgedankt hout en glas, creëren we zelf sfeerdecoratie. De nieuwe zonnepanelen zullen, samen met een recent geïnstalleerde driefasenstekker, het festival ook volledig van groene stroom voorzien. Dankzij deze maatregelen moeten we voor het eerst in jaren geen beroep meer doen op vervuilende dieselgeneratoren."