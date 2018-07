Scouts met bus terug uit Bulgarije door staking Ryanair 27 juli 2018

De staking bij luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft ook een Sint-Niklase scoutsgroep getroffen. De groep van de scouts Kriko zou gisteren met het vliegtuig terugkomen van het zomerkamp in Bulgarije, maar hun vlucht werd geannuleerd. De groep komt nu deze ochtend toe in Sint-Niklaas met een bus uit Bulgarije. "Pas een dag voor onze terugvlucht kregen we van Ryanair via e-mail te horen dat onze vlucht was geannuleerd", klonk het bij de leiding gisteren. "We hebben nog geprobeerd om een andere vlucht te vinden, maar dat bleek erg moeilijk. Ofwel moesten we in kleine groepjes met verschillende vluchten terugkeren, ofwel allemaal samen één heel dure vlucht nemen. Uiteindelijk hebben we onze Bulgaarse buschauffeur, die ons op zomerkamp heeft begeleid, gevraagd om ons terug te brengen naar België."





Schadevergoeding

Woensdagavond vertrokken ze in Bulgarije, gisterennamiddag waren ze al in Hongarije, om uiteindelijk vanmorgen rond 7 uur weer in Sint-Niklaas toe te komen. "Leuk is het niet, twee nachten en een volledige dag in een hete bus zitten. Ons kamp eindigt zo wat in mineur. Er is ons beloofd dat we de tickets krijgen terugbetaald, maar een schadevergoeding zou ook wel op zijn plaats zijn."





De groep van scouts Kriko telt 31 jongeren tussen 14 en 17 jaar en vier leiders. (JVS)