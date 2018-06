Schoorsteenbrand in Stationsstraat 18 juni 2018

De brandweer is vrijdagavond rond 21.30 uur uitgerukt voor een schoorsteenbrand in de Stationsstraat in Sint-Niklaas. De bewoner had de haard aangestoken waarna er brand ontstond in de schouw. De brandweer had het vuur snel onder controle, zodat de schade beperkt bleef. (PKM)