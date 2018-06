Schooljaar eindigt in mineur na brand PARKET ONDERZOEKT BRAND IN SINT-CATHARINASCHOOL KRISTOF PIETERS

30 juni 2018

02u39 0 Sint-Niklaas Voor de Sint-Catharinaschool in Sinaai eindigt het schooljaar in mineur. Op de allerlaatste dag brak er brand uit in de nieuwe vleugel. Het gebouw liep zware rookschade op. De leerlingen mochten de laatste uren van het schooljaar dan maar op de speelplaats doorbrengen. Het parket heeft een onderzoek geopend.

Het was een leerkracht die gisterochtend kort na 7 uur vaststelde dat er enkele ramen kapotgesprongen waren en er rook opsteeg uit het schoolgebouw. De leerkracht was wat vroeger gekomen om nog wat in orde te brengen voor de laatste schooldag. De brandweer was snel ter plaatse en stelde een grote rookontwikkeling vast in de gangen en de klasgebouwen van de school. Er was op dat moment nog een kleine brandhaard aanwezig in een hoek van een klaslokaal. Het vuur was snel onder controle maar de schade is niettemin aanzienlijk. Het hele schoolgebouw zit onder een dikke laag roet. Het werd amper vier jaar geleden in gebruik genomen.





IJskar

De precieze oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Donderdagnacht rond 1 uur was wel al een keer het brandalarm afgegaan. Er kwam een verantwoordelijke ter plaatse, maar toen die niks verdachts opmerkte, werd het alarm uitgeschakeld. De brandweer was gisterochtend nog volop bezig toen rond acht uur de eerste leerlingen arriveerden. Ze werden opvangen aan de fietsenstalling aan de zijkant van de school. De leerkrachten zijn zelf zwaar aangeslagen. "We hadden een fantastisch schooljaar achter de rug en dan gebeurt er zoiets op de allerlaatste dag", zucht directrice Doreen Rogiers. "De leerlingen zagen natuurlijk ook meteen dat er iets ernstigs aan de hand was. Gelukkig gaat het enkel om materiële schade. We hadden de klassen al leeggemaakt en alle kinderen hadden hun boeken al mee naar huis genomen. In de getroffen vleugel bevinden zich zes klassen, goed voor 120 leerlingen. Onze school telt in totaal 350 kinderen. We hadden op deze laatste schooldag natuurlijk niet veel meer gepland. Met dit zomerweer hebben de kinderen de hele tijd buiten kunnen spelen. We hebben ook een ijskar laten langskomen om alle kinderen te trakteren."





Kwaad opzet

De getroffen schoolvleugel bleef gisteren afgesloten. Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse voor een sporenonderzoek. Het is namelijk niet uitgesloten dat er kwaad opzet in het spel is.





Doreen Rogiers kan de omvang van de schade nog niet goed inschatten. "Er is vooral veel roet- en rookschade en de opkuis zal een heel karwei worden. Ouders en leerkrachten hebben al aangeboden om een handje toe te steken. Het is natuurlijk erg dat dit gebeurd is, maar gelukkig hebben we nu wel twee maanden tijd om alles terug in orde te krijgen tegen de start van het volgende schooljaar in september."