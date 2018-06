Scholen krijgen Vlaams geld voor openstellen sportinfrastructuur 11 juni 2018

Het Sint-Jozef-Klein-Seminarie en de Onze-Lieve-Vrouw Presentatie krijgen een stevig subsidiebedrag omdat ze hun sportinfrastructuur openstellen voor buitenschoolse activiteiten.





Het Sint-Jozef-Klein-Seminarie, beter bekend als het College, krijgt 150.000 euro subsidies. Voor de OLV-Presentatie is er 83.257 euro Vlaams geld op komst. Dat maakten Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Sport Philippe Muyters (N-VA) bekend. In totaal krijgen 17 Oost-Vlaamse scholen steun om hun sportinfrastructuur open te stellen, voor een totaalbedrag van 2,2 miljoen euro. In heel Vlaanderen gaat het om 87 scholen, goed voor 11 miljoen euro steun. Het gaat om scholen die hun sportinfrastructuur naschools, in het weekend en in de vakantie openstellen voor sportclubs. De scholen krijgen een subsidie voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten. "Meer en betere sportinfrastructuur voor elke Vlaming. Om dat te bereiken is het belangrijk niet alleen te investeren in nieuwe infrastructuur, maar ook bestaande accommodatie optimaal te benutten. In scholen is heel wat sportinfrastructuur aanwezig en het is dan ook zonde dat die naschools, in het weekend en in de vakantie nog te vaak leeg staat", klinkt het bij de ministers. "Dikwijls is dat om praktische redenen: er is bijvoorbeeld geen aparte toegang naar de sportinfrastructuur buiten de schooluren. Ook de exploitatie vormt vaak een struikelblok, denk maar aan het openen en afsluiten van het schoolgebouw, afspraken over het gebruik van het sportmateriaal, afspraken over het dragen van de exploitatiekosten..." (JVS)