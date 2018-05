Scholen houden wedstrijd waterpolo 16 mei 2018

Interscolaire zwem- en atletiekwedstrijden zijn er al langer, maar nu gaan de Sint-Niklase scholen ook in het waterpolo de strijd met elkaar aan. WZK Wase Waterpolo organiseert vandaag samen met de stad het 'Inter Scholen Waterpolotornooi', vanaf 14 uur in het Sinbad. Jongeren van het vierde, vijfde en zesde leerjaar en van de eerste graad middelbaar maken alvast hun borst nat om geen mal figuur te slaan in het water. De halve finales worden gespeeld om 15.30 uur, de finales volgen om 16 uur. (JVS)