Scholen Da Vinci en De Watertoren herdenken WOI JVS

13 november 2018

16u56 0 Sint-Niklaas De herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog is ook in Scholen Da Vinci en De Watertoren niet onopgemerkt voorbijgegaan.

“De herdenking rond 11 november is een jaarlijkse traditie op school. Samen met onze leerlingen herdenken we deze datum en leggen we bloemen neer aan het monument in onze school”, klinkt het bij directeur Nora De Caluwe en technisch adviseur Bart De Bruyne. Dit jaar was de herdenking iets uitgebreider. De leerlingen zorgden voor een evocatie met muziek en woord van ‘100 jaar Groote Oorlog’.