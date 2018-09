Schoenenbaas Wouter Torfs gaat voor 'schone kleren' JVS

04 september 2018

12u56 0 Sint-Niklaas De stad Sint-Niklaas, vakbond ACV-Metea en Schoenen Torfs hebben zich tijdens de Ballonloop achter de campagne #cleanekleren geschaard. Dat is een initiatief van de ngo Wereldsolidariteit.

Tijdens de Ballonloop in Sint-Niklaas vorige zondag zette onder meer Wouter Torfs de campagne kracht bij. "Ik ondertekende vorig jaar al de petitie van #cleanekleren en wil met Schoenen Torfs stap voor stap die kaart trekken. Als onderneming willen we al langer verduurzamen, ecologisch en sociaal. Makkelijke keuzes zijn dat niet altijd, maar we zijn ervan overtuigd dat een bedrijf ook een maatschappelijke rol te spelen heeft. Daarom dat ons personeel voortaan sport in kleding die in goede omstandigheden is gemaakt. Zo ondersteunen we de nodige veranderingen in de textielsector."

Met de campagne #cleanekleren willen de ngo Wereldsolidariteit en ACV de grote sportmerken onder druk zetten om stappen te zetten richting ‘schone kleren’. Ze wordt gesteund door handtekeningen van topsporters, sportclubs, politici en bedrijfsleiders. Momenteel staat de teller al op meer dan 30.000. "We verwachten allemaal dat onze topsporters clean zijn. Waarom dan niet hetzelfde verwachten van onze sportkleren en de sportmerken? De kleren van de grote internationale sportmerken worden gemaakt in onveilige fabrieken in Cambodja, Indonesië of Bangladesh, door naaisters die hongerlonen verdienen en werkweken van 70 uur en meer kloppen. Minder dan 1 procent van de aankoopprijs van een sportshirt gaat naar de kledingarbeidsters. Ook Belgische bedrijven maken sportkleding, maar ook zij laten hun kledij in het buitenland produceren. Waar en in welke omstandigheden precies, daar hebben we het raden naar."

Het personeel van de stad Sint-Niklaas dat aan de Ballonloop deelnam, trok voor de stadsloop 'cleane sportshirts' aan. Didier Verlee van de sportdienst: "We hopen hiermee een voorbeeldfunctie te vervullen. Eind dit jaar is Sint-Niklaas ook 10 jaar FairTrade-gemeente, waarin dit engagement uiteraard past."

De vakbond ACV-Metea haalde met de Ballonloop 4.590 euro op, via de steun van textiel- en kledingbedrijven uit de regio, zoals Tarkett (Dendermonde), Bexco (Hamme), Modulyss (Zele) en Tasibel (Hamme). Dat bedrag zal gebruikt worden om een gezondheidszorg uit te bouwen voor kledingarbeidsters in Bangladesh, laat het ACV weten.