Schoenen Torfs weer 'Beste Werkplek' 17 maart 2018

Schoenen Torfs is voor de vijfde keer op rij uitgeroepen tot 'Beste Werkplek'. In de categorie van bedrijven met meer dan 500 werknemers liet de schoenenketen uit Sint-Niklaas iedereen achter zich, onder meer Accent Jobs en McDonald's Belgium. Deze onderscheiding is een initiatief van het Great Place to Work Institute Belgium in samenwerking met Vlerick Business School en mediapartner Jobat/Mark Magazine. Die onderzochten het werkgeversbeleid en de tevredenheid van zo'n 25.000 werknemers. In totaal mogen 35 Belgische bedrijven zichzelf een 'Great Place to Work' noemen. Het is al de achtste keer dat Schoenen Torfs deze titel in de wacht sleept. (JVS)