Schepencollege niet akkoord met locatie nieuw Romacentrum 28 augustus 2018

Het Sint-Niklase schepencollege gaat niet akkoord met de herbestemming van een leegstaande loods in de Pastoor De Meerleerstraat tot nieuw ontmoetingscentrum van de Romagemeenschap. Het schepencollege heeft gisteren de aanvraag van de Romagemeenschap geweigerd. De Roma in Sint-Niklaas zijn al geruime tijd op zoek naar een nieuwe locatie, nadat een half jaar geleden duidelijk werd dat het gebouw in de Driegaaienstraat, waar de Roma nu nog hun thuisbasis hebben, wordt verkocht. "We hebben de adviezen van onze diensten bekeken en de principiële beslissing genomen om de aanvraag te weigeren", aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). "De loods voldoet helemaal niet aan de voorwaarden van compartimentering en geluidsisolatie. Er is ook onvoldoende parkeergelegenheid op het terrein. En ten derde is er maar één toegang, wat naar veiligheid en bereikbaarheid voor de brandweer ontoereikend is. Een tweede toegang is een absolute noodzaak. We hebben de vertegenwoordiger van de Romagemeenschap intussen op de hoogte gebracht van onze beslissing." Het huidige gebeds- en ontmoetingscentrum van de Roma in de Driegaaienstraat wordt wellicht een nieuwe supermarkt. Lidl heeft daar al langer zijn oog op laten vallen. (JVS)