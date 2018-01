Schepen en CMW-voorzitter Mike Nachtegael (sp.a) wordt academisch beheerder UGent 02u56 0 Foto Joris Vergauwen Mike Nachtegael. Sint-Niklaas Huidig schepen en OCMW-voorzitter Mike Nachtegael (sp.a) wordt de nieuwe academisch beheerder van de UGent. Ten laatste op 1 maart geeft hij ontslag uit die politieke mandaten en moet een vervanger nog tot de verkiezingen in oktober inspringen.

In het laatste jaar van deze bestuursperiode moet sp.a nog serieus beginnen schuiven. Compleet onverwacht neemt huidig sp.a-schepen voor Financiën en OCMW-voorzitter Mike Nachtegael (41) nog vóór 1 maart ontslag. Op zeven maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen moet sp.a nog een vervanger aanduiden én wellicht ook nog de lijst aanpassen. Nachtegael had al plaats 2 gekregen, na lijsttrekker Christel Geerts. Reden is dat Mike Nachtegael gesolliciteerd heeft voor de functie van academisch beheerder van de UGent én die topfunctie binnen de universiteit ook in de wacht heeft gesleept.





Mike Nachtegael is wiskundige van opleiding. Hij werkte al van 1998 tot 2015 aan de UGent, achtereenvolgens als doctoraatsbursaal, postdoctoraal medewerker en gastprofessor. Tussen 2004 en 2008 zetelde hij tevens als AAP-vertegenwoordiger in de raad van bestuur en de Sociale Raad van de UGent. Als academisch beheerder gaat hij samen met de logistiek beheerder het directiecollege vormen dat onder de leiding van de rector en de vicerector belast is met het dagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch en financieel vlak en dat de werking van de administratieve diensten coördineert. "Ik ken de universiteit heel goed. Dat is voor mij een heel boeiende en vertrouwde wereld en een mooie uitdaging. Ik heb me gewaagd aan die vacature, met dit resultaat", stelt Nachtegael, die na 1 maart wel nog gemeenteraadslid blijft. "Behoudens een onverenigbaarheid blijf ik in de gemeenteraad en neem ik deel aan de verkiezingen. Maar 100 procent zekerheid is daar nog niet over."





Sp.a wil de opvolging snel en vlot regelen. De algemene ledenvergadering van de partij zal een opvolger aanwijzen, binnen de twee weken. "Dit bewijst nog maar eens dat we in Sint-Niklaas topmensen in huis hebben, die men ook graag op topfuncties wil in een van de grootste universiteiten van het land", stelt de lokale sp.a-voorzitter Peter Hertog. (JVS)