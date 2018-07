Schepen Carl Hanssens naar Europese adviesgroep voor mobiliteit 17 juli 2018

Het Directoraat Generaal Move (Mobiliteit en Transport) van de Europese Commissie heeft Carl Hanssens, schepen van mobiliteit in Sint-Niklaas, geselecteerd om deel uit te maken van de nieuwe Civitas Politieke Adviesraad, voor een tweejarig mandaat.





Carl Hanssens is - na het stellen van zijn kandidatuur - een van de 16 Europese politici die deel gaan uitmaken van deze adviesraad. De adviesraad bepaalt de politieke visie op duurzame mobiliteit.





De kandidaten werden geselecteerd op relevante ervaring, geografische spreiding en type stad en op hun inzet binnen het Civitas netwerk. De stad Sint-Niklaas werd eerder geselecteerd als 'Champion City' of voorbeeldstad.





Mobiliteitsschepen Carl Hanssens werkt samen met experts uit een 10-tal Oost- en Zuid-Europese landen rond duurzame mobiliteitsplannen. In coaching sessies focuste hij vooral op het belang van inspraak. "Dit is een grote eer voor mij", reageert Hanssens. "Ik zie het ook wel als een erkenning voor het vele werk dat we al hebben verzet. Er is echter altijd een risico dat je je te veel focust op de eigen stad of regio. Het werken met andere steden en mensen is dan ook zeer verrijkend", besluit Carl Hanssens.





(PKM)