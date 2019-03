Schaken op hoog niveau: 14-jarig toptalent speelt simultaan tegen 34 schakers JVS

15 maart 2019

10u39 0 Sint-Niklaas Het absolute schaaktalent Daniel Dardha was gisterenavond te gast in Sint-Niklaas, waar hij 34 schakers van schaakclub Colle partij gaf. De amper 14-jarige Antwerpenaar met Albanese roots heeft al een Belgische titel snelschaken behaald bij de volwassenen en wordt het grootste schaaktalent van België genoemd. Van de 34 partijen die hij in Sint-Niklaas speelde, won hij er 32 en eindigde één op remise.

Nog maar 14 jaar is hij, maar al enkele jaren wordt Daniel Dardha een grote schaaktoekomst voorspeld. Niet verwonderlijk: hij werd al wereldkampioen snelschaken in de categorie U14 en als 12-jarige eindigde hij op het Vlaams kampioenschap als vijfde. Bij de volwassenen, welteverstaan. Onlangs pakte hij ook al de Belgische titel snelschaken bij de volwassenen. “Hij is een absoluut toptalent. En dus is hij ook de geknipte figuur om het 75-jarig bestaan van onze schaakclub te vieren”, klonk het gisteren bij de Sint-Niklase schaakclub KSK Colle.

In taverne De Graanmaat namen 34 schakers van schaakclub Colle het simultaan op tegen Daniel Dardha. Indrukwekkend om te zien hoe de jongen telkens in slechts enkele seconden het schaakbord overschouwde en een zet deed. Hij haalde uiteindelijk een indrukwekkende score van 32,5 op 34. “Van de 34 partijen die hij simultaan gespeeld heeft, heeft hij er 32 gewonnen en 1 remise.”