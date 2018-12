Santa Walk trekt vrijdagavond door stadskern JVS

18 december 2018

15u16 0 Sint-Niklaas Komende vrijdag 21 december vindt al voor de zevende keer de Santa Walk plaats in de Sint-Niklase stadskern. Er worden opnieuw meer dan duizend verklede kerstmannen verwacht voor een ludieke kerstwandeling in het stadscentrum.

De Santa Walk is intussen een vaste waarde geworden in het winterse evenementenprogramma in Sint-Niklaas. Telkens flaneren meer dan duizend kerstmannen door de centrumstraten. De Santa Walk is een organisatie van Rotary Sint-Niklaas, dat daarmee een aantal goede doelen steunt. Het hoofddoel is De Springplank, de sociale kruidenier met ontmoetingsruimte van Welzijnsschakels in de Kleine Heimelinkstraat. Maar ook scholen en jeugd- en sportverenigingen kunnen op een financieel duwtje van 250 euro in de rug rekenen, als ze met 25 deelnemers meewandelen. Intussen zijn al heel wat groepen ingeschreven.

Deelnemen aan de Santa Walk kan door een kerstmanpak aan te kopen. Dat kost 12 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen. Dat kan bij de verkooppunten die vermeld staan op de website. Groepen kunnen zich ook daar inschrijven.

Alle deelnemers worden in kerstmanpak verwacht op het Sint-Nicolaasplein om 18 uur. Na een korte opwarming volgt een wandeling van zo’n 4 kilometer. Bij aankomst rond 20 uur krijgen alle deelnemers een medaille en een goodiebag en is er nog ambiance en gezelligheid. Alle info: www.santawalk.be.