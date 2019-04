Salvatore Adamo geeft concert op Grote Markt Organisatie Special Olympics strikt legendarische zanger voor benefietoptreden JVS

05 april 2019

10u00 0 Sint-Niklaas Op donderdag 30 mei geeft Salvatore Adamo een openluchtconcert op de Grote Markt van Sint-Niklaas. De legendarische Belgisch-Italiaanse zanger steunt daarmee de Special Olympics Belgium, die plaatsvinden van 29 mei tot 1 juni in Sint-Niklaas en Beveren.

Salvatore Adamo was er meteen voor te vinden om Special Olympics Belgium te steunen met een benefietconcert. Dankzij een persoonlijke connectie met voorzitter Piet Steel van de organisatie was hij al vaker aanwezig op activiteiten en kon hij kennis maken met de werking en de atleten. “Ik bewonder hun doorzettingskracht, hun immer positieve houding en hun ontwapenend effect op mensen”, aldus Adamo, de bestverkopende Belgische artiest ooit.

Het concert vindt plaats op donderdag 30 mei. De Special Olympics vinden plaats van 29 mei tot en met 1 juni. Meer dan 3.400 atleten strijden dan om hun persoonlijke records te verbreken in 20 verschillende sportdisciplines. Special Olympics Belgium (SOB), de Olympische organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, bestaat ook 40 jaar. Daarom wordt dit benefietconcert georganiseerd. “De voorbije vier decennia maakte onze organisatie enorme sprongen. We willen zoveel mogelijk mensen met een verstandelijke beperking aan het sporten krijgen om op die manier de sociale inclusie te bevorderen. We organiseren dit benefietconcert zodat we tegen 2020 maar liefst 20.000 Belgische atleten met een verstandelijke beperking hun Olympische droom kunnen helpen waarmaken. Om dit ambitieuze doel te bereiken heeft onze organisatie extra financiële middelen nodig.” Momenteel zijn er al 17.573 atleten aangesloten bij de Olympische organisatie.

Het concert vindt plaats op donderdag 30 mei om 20.30 uur. Tickets zijn beschikbaar in verschillende prijsklassen, van 25 euro tot VIP-tickets aan 150 euro. De VIP formule geeft recht op een meet&greet met Salvatore Adamo.

Info: www.special-olympics.be