Salonconcert in Pijp- en Tabaksmuseum 17 februari 2018

02u53 0

Komende zondag, 18 februari, vindt er in het Pijp- en Tabakmuseum in de Regentiestraat 29 een minisalonconcert plaats. De muzikale gast in het Reynaertsalon van het museum is dan Roeland Sertyn, die een concert brengt op gitaar. De muzikant start om 11 uur. De toegangsprijs bedraagt 3,5 euro, inclusief een vrij museumbezoek. Het museum is verder elke eerste en derde zondag van de maand open, van 10 tot 13 uur. Groepen kunnen er ook op weekdagen terecht, op afspraak. Info: www.pijpentabaksmuseum.be.





(JVS)