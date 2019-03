Rust-Roest pakt uit met turngala in sporthal De Witte Molen JVS

18 maart 2019

17u56 0 Sint-Niklaas Turnkring Rust-Roest organiseert op zaterdag 23 maart het jaarlijkse turngala, in sporthal De Witte Molen in Sint-Niklaas. Dat sportevenement lokt elk jaar meer dan duizend toeschouwers.

Thema van het turngala is deze keer de ‘World Gym Series’. “Het hele gebeuren is eigenlijk een bonte mengeling van zowel recreatieve als competitieve turnsport, in combinatie met optredens van internationale gastvedetten. Het gaat niet alleen om turnen. Ons gala is eigenlijk één wervelende show, met aangepaste belichting en professionele muziek, met mooie kostuums en geschminkte gezichten, en dit alles op Olympische toestellen”, klinkt het.

Op het programma staan optredens van alle groepen van de club. Als gastvedetten komen dit jaar Dylan Geybels, kampioen van België tumbling, en aerobics-atlete Luka Torfs uit Sint-Niklaas, die zilver behaalde op het Belgisch kampioenschap, vierde werd op het Europees kampioenschap en zevende op het wereldkampioenschap.

Turnkring Rust-Roest bestaat intussen 132 jaar. De vereniging telt momenteel meer dan 370 leden.

Info en tickets: www.rustroest.be