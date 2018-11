Rudi Vranckx geeft lezing in De Casino JVS

05 november 2018

22u03 0 Sint-Niklaas VRT-journalist Rudi Vranckx geeft volgende maandag een lezing in De Casino over de problematiek in het Midden-Oosten.

Rudi Vranckx is door zijn vele ervaringen in conflictgebieden een graag geziene spreker. Op maandag 12 november om 20 uur geeft hij een lezing over de conflicten in het Midden-Oosten en de gevolgen hiervan op onze samenleving. De lezing is gratis, maar inschrijven is nodig.

Vranckx studeerde Hedendaagse Geschiedenis aan de KU Leuven. Na zijn studies startte hij als onderzoeker bij het Centrum voor Vredesonderzoek (KUL), waar hij scenario’s en films over oorlog en vrede maakte. In september 1988 ging hij van start als oorlogsverslaggever bij de toenmalige BRT. Zijn eerste grote opdracht kwam er in Roemenië, tijdens de val van Ceausescu. Later volgden de Golfoorlog, de oorlogen in Joegoslavië en de grote conflicten in het Midden-Oosten.

De lezing vindt plaats in De Casino in de Stationsstraat 104 in Sint-Niklaas. Info: katrien.vanmoer@sint-niklaas.be.