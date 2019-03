Roxane en Anton in ‘Blind Gekocht’: “Heel wat mensen verklaarden ons gek" JVS

27 maart 2019

08u32 0 Sint-Niklaas In het nieuwe Vier-programma Blind Gekocht geven zes koppels hun hele budget en alle controle uit handen omdat ze hun droomhuis zélf niet vinden. Daarbij ook Anton Verhelst (32) en Roxane Ketels (25) uit Temse, die al twee jaar op zoek waren naar een nieuw stekje in het Waasland. In februari zijn ze al verhuisd. Of Dina Tersago en haar team hun gedroomd plekje hebben gevonden, is vanaf woensdag te zien op tv. “Voor ons was dit een bijzonder spannend avontuur!”

Wat gebeurt er wanneer koppels één van de meest belangrijke beslissingen in een mensenleven volledig uit handen geven? Dina Tersago waagt zich vanaf vandaag aan dat verrassend experiment in het nieuwe Vier-programma Blind Gekocht. Zes koppels vertrouwen al hun spaarcenten blind toe aan Dina, die samen met een aankoopmakelaar en een interieurarchitect op zoek gaat naar dat ene droomhuis dat de koppels zelf maar niet te pakken krijgen. De koppels krijgen hun woning pas te zien nadat het voor hen gekocht is.

Voor Roxane Ketels en Anton Verhelst is het avontuur intussen achter de rug. Zij wonen sinds 13 februari in hun nieuwe woonst. Of het daadwerkelijk hun droomwoning is geworden, zal het tv-programma prijsgeven. Maar dat het voor hen een bijzondere periode is geweest, is wel al duidelijk. “Vele mensen verklaarden ons gek”, lachen ze. “Vooral dat we alle controle uit handen gaven en anderen met ónze spaarcenten over óns nieuw huis lieten beslissen, lokt toch heel wat reacties uit. Maar we hebben het gewaagd. Het leven is aan de durvers. En we hadden het zelf al twee jaar lang geprobeerd, zonder resultaat.”

Het koppel woonde vijf jaar in de Hoogkamerstraat in Temse. Anton is IT’er in Antwerpen, Roxane is kleuterjuf in het Sint-Jozef-Klein-Seminarie in Sint-Niklaas. In oktober 2017 trouwden ze. Intussen waren ze al volop op zoek naar een nieuw huis. “Misschien zijn we wel wat kieskeurig. We keken vooral online naar het aanbod in onze regio. We wilden een huis in een straal van 10 kilometer rond Sint-Niklaas. Soms leek er wel iets leuks in het aanbod te zitten, maar als één foto ons niet aanstond, waren we niet meer echt gemotiveerd om te gaan kijken naar het huis. Anderzijds hadden we ons eigen huis al. We móesten dus ook niet weg. We zaten eigenlijk te wachten op ons droomhuis, dat maar niet passeerde. En toen hebben we maar een hulplijn ingeschakeld.”

Toen ze op Vier een oproep naar kandidaten voor het programma ‘Huizenjagers’ zagen, schreven ze zich in. “Twee dagen later al kregen we telefoon van Vier, met het voorstel om deel te nemen aan een heel nieuw televisieconcept. Er waren een 250-tal kandidaten. Uiteindelijk kregen we tijdens onze huwelijksreis in Afrika te horen dat we er definitief bij waren!”

400.000 euro

In juni vorig jaar gingen de opnames van start. De eerste belangrijke stap was het bepalen van hun budget, dat ze vervolgens moesten toevertrouwen aan makelaar Béa Vandendael en interieurachtitect Bart Appeltans. Voor Roxane en Anton was dat 400.000 euro: de opbrengst van hun huis in Temse, hun spaarcenten en hun leningcapaciteit bij de bank. Hun woonlot legden ze volledig in handen van Béa en Bart. “We kregen één moment om hen te vertellen wat we graag wilden. We droomden van een groot huis met vele hoekjes, kantjes, kleine plekjes en een grote tuin. Een beetje als het huis van Pippi Langkous, maar dan in de buurt van Sint-Niklaas. We vroegen ook om een instapklare woning. Verbouwen is niet echt ons ding.”

Het eerste spannende moment kwam er in oktober, toen ze geblinddoekt naar hun nieuwe huis werden gebracht. Maar daarna was het weer wachten, omdat er nog verbouwingen moesten gebeuren. Pas in februari zagen ze hun huis terug, om er meteen in te gaan wonen. “Dat waren spannende maanden. We wilden graag soms eens overleggen, maar dat ging niet. We hadden de telefoonnummers van Béa en Bart niet. En we wisten ook niet wáár ons nieuwe huis zich bevond. Het was dus een bijzonder spannend avontuur. Vrienden en familie hopen nu dat we ons droomhuis hebben gevonden. Anders staan we nog even ver als een jaar geleden. En door alle controle uit handen te geven hebben we ook niet veel bijgeleerd over de zoektocht naar het ideale huis!” (hilariteit)

‘Blind Gekocht’, vanaf 27 maart elke woensdag om 20.35 uur op Vier.