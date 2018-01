Rookschade in huis na schouwbrand 26 januari 2018

In een alleenstaande woning in een bos aan de Koebrugstraat in Klein-Sinaai is gisterenochtend rond 7.45 uur een felle schouwbrand ontstaan. De bewoner zelf merkte op dat er plots rook van tussen de muren van de woning kwam. Hij had even voordien zijn houtkachel aangestoken. In afwachting van de komst van de hulpdiensten had de man het vuur in de kachel zelf al gedoofd met een tuinslang. De brandweer had heel wat werk met het blussen van de schouw. Om de brand te kunnen bedwingen, moest men de ladderwagen kunnen opstellen, maar dat werd bemoeilijkt door de vele bomen rondom de woning. De brandweer moest een boom omzagen, zodat men de ladderwagen dicht genoeg tegen het huis kon plaatsen. Rond 9.30uur was de brand onder controle. De woning liep rook- en waterschade op. (PKM)