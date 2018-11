Rookontwikkeling in woning Kristof Pieters

29 november 2018

18u23 0

De brandweer van de post Sint-Niklaas werd woensdag rond 10 uur opgeroepen voor rookontwikkeling in een woning in De Eksterstraat in Sint-Niklaas. De bewoners waren niet aanwezig. De brandweer moest niet blussen. De bron van de rookontwikkeling werd onklaar gemaakt en de woning werd geventileerd.