Rookontwikkeling in AZ Nikolaas Kristof Pieters

09 februari 2019

19u58 0

De brandweer werd zaterdagochtend om 5.51 uur opgeroepen voor een rookontwikkeling bij de dienst Radiografie in het AZ Nikolaas. De brandweer snelde ter plaatse maar moest niet blussen. Het ging blijkbaar om een technisch defect in het ventilatiesysteem. Er is geen brand geweest. De technische ploeg van het AZ Nikolaas zal een oplossing zoeken.