Rookontwikkeling door haard 02 maart 2018

De hulpdiensten werden woensdagnacht om 0.22 uur opgeroepen voor een brand in een woning in de Meesterstraat. Ter plaatse bleek het om rookontwikkeling te gaan als gevolg van een technisch defect in de inbouwcassette. Niemand raakte gewond. (PKM)