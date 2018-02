Rookontwikkeling aan bus 15 februari 2018

De brandweerposten Sint-Niklaas en Waasmunster werden gisterenochtend iets na 8.30 uur opgeroepen voor een brandje aan een bus van De Lijn in de Heimolenstraat. De bestuurster had vlammen en rookontwikkeling opgemerkt ter hoogte van één van de voorwielen, wellicht veroorzaakt door een vastgelopen rem. De hulpdiensten hadden de situatie snel onder controle. Van een echte brand was er bij hun aankomst geen sprake meer. De vastgelopen rem en wiel werden afgekoeld met water. Op de bus van lijn 81 tussen Antwerpen-Linkeroever en de parkbegraafplaats in Sint-Niklaas zaten geen reizigers meer. Enkel de bestuurster zat in het voertuig maar zij bleef ongedeerd. De bus liep amper schade op. (PKM)