Rommelmarkt met meer dan honderd kramen in ‘t Bau-huis JVS

11 maart 2019

09u56 0 Sint-Niklaas Op zondag 17 maart vindt er in ‘t Bau-huis in Sint-Niklaas een grote antiek- en rommelmarkt plaats.

Komende zondag 17 maart vindt er opnieuw een grote antiek- en rommelmarkt plaats in ‘t Bau-huis. Organisator is Hobby Club uit Deinze, een organisatie die verscheidene beurzen op poten zet in het hele land, waaronder antiek- en rommelmarkten, brocante- en vintagebeurzen, muziekbeurzen tot buitenmarkten. Deze keer brengt de organisator meer dan honderd standhouders naar Sint-Niklaas, voor een beurs waar kopen en verkopen en ruilen van tweedehandsgoederen en verzamelobjecten centraal staat.

De antiek- en rommelmarkt vindt zondag plaats van 9.30 tot 18 uur. De toegangsprijs bedraagt 2 euro. Info: www.hobby13.be