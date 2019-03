Rode Kruis zoekt dringend nieuwe werkkrachten voor opvangcentrum Westakkers: “Komst van 150 extra vluchtelingen” JVS

12 maart 2019

14u16 0 Sint-Niklaas Het Rode Kruis is dringend op zoek naar tijdelijke personeelsleden voor de opvang van 150 extra vluchtelingen in opvangcentrum Westakkers in Sint-Niklaas.

In het Rode Kruis-opvangcentrum Westakkers in Sint-Niklaas kwamen de eerste vluchtelingen in september 2015 toe, vooral uit Syrië en Irak. Het voorbije anderhalf jaar was de capaciteit van het opvangcentrum licht teruggeschroefd. Momenteel verblijven er zo’n 350 vluchtelingen. Nu wordt de capaciteit opnieuw uitgebreid. Er zijn immers opvangplaatsen nodig voor 150 extra vluchtelingen.

Daarvoor is het Rode Kruis nu dringend op zoek naar extra personeel. Gisteren werd er in samenwerking met de VDAB al een jobdag gehouden in Mechelen. Daar komt een heel nieuw noodopvangcentrum. Voor de uitbreiding van Westakkers worden nog verscheidene mensen gezocht, onder meer voor de functies van medisch begeleider, begeleider, medewerker onthaal-logistiek, nachtbegeleider, administratief-financieel medewerker en klusjesman. Na de jobdag van maandag weten sollicitanten nu vrijdag al of ze wel of niet aangenomen worden. Bedoeling is dat ze dan meteen vanaf maandag 18 maart aan de slag gaan.