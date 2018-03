Rode Kruis zoekt chauffeurs voor handicars 20 maart 2018

De Sint-Niklase afdeling van het Rode Kruis zoekt vrijwilligers die zich willen inzetten voor de handicars. Daarmee zorgt het samen met de stad Sint-Niklaas voor rolstoelvervoer van minder mobiele mensen. Het Rode Kruis beschikt daarvoor over twee wagens. "Voor veel inwoners van Sint-Niklaas is dit vervoer nog de enige manier om zich te verplaatsen naar familie of om op uitstap te gaan. Met 600 ritten per jaar zijn de handicars zeer gewaardeerd, maar wekelijks moeten er nu ritten geweigerd worden omdat we niet over voldoende chauffeurs beschikken", zegt het Rode Kruis. Het Rode Kruis staat in voor de opleiding en de verzekering. Ook mensen die administratieve ondersteuning kunnen bieden, zijn welkom. Infomoment op dinsdag 27 maart om 20 uur bij het Rode Kruis in de Parklaan 2 in Sint-Niklaas. Info: 0471/88.27.21 of www.rodekruis.be/sint-niklaas.





(JVS)